Стало известно, как Москва использует механизмы государственно-частного партнерства

В рамках сессии «Государственно-частное партнерство как инструмент привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты мегаполисов и макрорегионов» обсудили опыт сотрудничества государственных органов и частных компаний, а также поделились опытом Москвы в реализации механизмов ГЧП, сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Сессия прошла 27 августа в рамках VI Международного муниципального форума стран БРИКС (ММФ БРИКС) в Москве на площадке Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр».

«Развитие инструментов государственно-частного партнерства и привлечение частных вложений в крупные инфраструктурные проекты столицы — одно из ключевых направлений инвестиционной политики города. Шесть лет подряд столица возглавляет Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Кроме того, Москва занимает лидирующую позицию по применению офсетных контрактов. С 2017 года мы подписали 22 соглашения, что составляет 80% от общероссийского показателя», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

На сегодняшний день в городе заключены офсеты на поставку важнейшей продукции — лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, систем для хранения архивов, элементов благоустройства, аккумуляторных батарей для электротранспорта, коммунальной техники и другой важной продукции.

«Совокупный объем закупок по таким контрактам составит около 413 миллиардов рублей, благодаря ним в городе будет создано около семи тысяч рабочих мест. В 2024 году Москва первой среди регионов РФ начала заключать межрегиональные офсеты — сегодня заключено три таких договора с республикой Карелия, Владимирской и Оренбургской областью. В регионах появятся предприятия по выпуску продукции для благоустройства и дорожного строительства», — поделился директор городского агентства управления инвестициями Андрей Балук.

Москва активно привлекает инвесторов для создания современной городской инфраструктуры. С 2014 года столица заключила с инвесторами семь концессий в различных направлениях и одно ГЧП-соглашение в сфере экологии, общий объем инвестиций по ним оценивается в 124,5 млрд рублей.

Благодаря реализации проекта улучшилось транспортное обслуживание более 1,5 млн жителей Москвы и Подмосковья.