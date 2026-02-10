Стало известно, как изменились цены на цветы к 14 февраля в Кемерове

Букет белых роз в Кемерове сейчас можно купить за 3 тыс руб, но цена будет расти

Приближается День всех влюбленных, и вместе с ним стартует традиционная предпраздничная суета, включающая поиск идеального букета для второй половинки. Корреспондент Сiбдепо проверил цены в ряде цветочных магазинов Кемерова, чтобы выяснить, сколько будет стоить такой подарок в 2026 году.

Базовый вариант — букет белых роз. Сейчас в местных салонах его можно приобрести в среднем за 3 тыс. рублей, иногда даже дешевле.

Классическая композиция из красных роз оценивается примерно в 5 тыс. рублей. Тем, кто предпочитает более нежные решения, стоит обратить внимание на очаровательные тюльпаны — в среднем они обойдутся в 4 тыс. рублей. Также стала известна примерная стоимость единичных цветков: гербера — 330 рублей, тюльпан — 220 рублей, хризантема — 450 рублей, алая роза — от 460 до 500 рублей, розовая роза — 400-450 рублей, гвоздика — 170 рублей, роза цвета фуксии — 300 рублей.

Флористы в Кемерове предупредили, что с приближением праздника цены будут постепенно увеличиваться. Например, до недавнего повышения минимальная стоимость красной розы была 199 рублей, а уже на этой неделе она достигла 299 рублей. Аналогичная динамика ожидается и для других видов цветов в канун Дня святого Валентина.

14 февраля в мире празднуется День святого Валентина, или День всех влюбленных. В Западной Европе он стал широко отмечаться с XIII века, в США — с 1777 года. Традиция дарить в этот день подарки крепла с каждым годом и для некоторых стала достаточно успешным бизнесом.

