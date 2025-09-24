Стало известно, как изменились цены на модели iPhone с начала 2025 года

С начала 2025 года цены на популярные модели iPhone снизились на 16–30%. Больше всего из пятерки лидеров подешевел iPhone 13 — его стоимость упала на 30%, до 31 тысячи рублей. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе «Авито».

По данным исследования, в тройке самых востребованных смартфонов оказались модели последнего поколения. Лидером стал iPhone 16 Pro — на него пришлось 11% продаж. В августе 2025 года его покупали в среднем за 83 тыс. руб., что на 23% меньше, чем в январе. На втором месте iPhone 16 Pro Max с долей 10% — его средняя цена составила 92 тыс. руб. (−16%). Замкнул тройку базовый iPhone 16, занявший 6% продаж: он обходился пользователям в среднем в 60 тыс. руб., снизившись в цене на 24%.

Также в пятерку популярных вошли iPhone 13 и iPhone 15. На долю «тринадцатого» пришлось 5% продаж, при этом его средняя цена составила 31 тыс. руб., что на 30% меньше, чем в начале года. iPhone 15, который занял 4% продаж, стоил около 52 тыс. руб. и подешевел на 23%.

А вот бюджетная версия линейки iPhone 16e и модель 16 Plus не попали в топ: они заняли 13-ю и 17-ю строчки рейтинга. Так, iPhone 16e в среднем покупали за 45 тыс. руб. (на старте продаж в феврале он стоил от 78 тыс.), а iPhone 16 Plus — за 71 тыс. руб. (−27%).

