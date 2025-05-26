Стало известно, как ЧП в Казахстане скажется на Boeing и Airbus

В Казахстане на Усть-Каменогорском титано-магниевом комбинате в одном из крупнейших игроков на мировом рынке титана произошло ЧП. Эксперты предположили, что возможные перебои с поставками из Казахстана повлияют на американский Boeing и французский Airbus, сообщает «ФедералПресс» .

Главный стратег инвестиционной компании «Вектор капитал» Максим Худалов заявил, что утечки и превышения нормативов замечают на комбинате уже несколько лет, а причиной крупного происшествия могло стать недостаточное внимание руководства УКТМК к модернизации производственной инфраструктуры. Деградация производственных систем, как отметил эксперт, могла быть спровоцирована «отсутствием прозрачной инвестиционной программы и планомерного обновления критически важного оборудования».

«Насколько я знаю, это уже не первая авария на УКТМК, что указывает на системные проблемы. Такая ситуация может привести к падению или даже временному прекращению выпуска титана и срыву его поставок в адрес потребителей предприятия», — добавил независимый эксперт Леонид Хазанов.

Более того, если подобное произойдет, цены на титан значительно вырастут, а компенсировать недостающие поставки не удастся, так как остальные производства загружены. Для главных потребителей титана — американской Boeing и французской Airbus — эксперт рекомендовал продолжать закупки в России. Также, по мнению Хазанова, проблемы с УКТМК могут обернуться сбоями в снабжении авиационных заводов, которые будут вызвать сдвиги в графиках выпуска самолетов.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев тоже заявил о возможном пересмотре решений Boeing и Airbus, так как президент США Дональд Трамп «действует как бизнесмен» и не будет выступать за невыгодные для экономики страны санкции.