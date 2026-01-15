Стало известно, где на Ямале больше всего майнинговых ферм

сегодня в 18:48

Пуровский район лидирует в ЯНАО по количеству майнинговых ферм

По информации, предоставленной пресс-службой оператора мобильной связи, с помощью технологий искусственного интеллекта удалось выявить, что Пуровский район занимает первое место в Ямало-Ненецком автономном округе по концентрации майнинговых ферм, использующих электроэнергию для добычи криптовалют, сообщает «Север-Пресс» .

«Искусственный интеллект в электроэнергетике позволяет повысить надежность сетей, исключить перегрузки от замаскированного майнинга и обеспечить бесперебойную поставку электричества для жителей округа», — рассказал директор МТС в ЯНАО Владимир Дроздов.

Анализ потребления энергии в регионе за 2025 год показал увеличение количества майнинговых ферм.

Помимо Пуровского района, где выявлено наибольшее число подобных объектов, в тройку лидеров вошли Новый Уренгой и Тазовский район. Наименьшее количество майнинговых ферм зафиксировано в Красноселькупском, Ямальском районах и в Лабытнанги.

Система мониторинга EnergyTool, использующая искусственный интеллект для анализа данных приборов учета электроэнергии и выявления необычных скачков потребления, позволила обнаружить эти фермы.

По словам Дроздова, в 2025 году общая результативность обнаружения фрода достигла 45%, при этом 78% случаев вмешательства в работу приборов учета были связаны с трехфазными счетчиками, наиболее часто используемыми в частных домах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.