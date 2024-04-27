Стало известно, где можно купить самый дешевый шашлык

В этом году россиянам дешевле всего обойдется куриный шашлык. Самая низкая цена на него зафиксирована в Кисловодске и Санкт-Петербурге. Дороже всего обойдется шашлык из баранины, в среднем его стоимость равна 590 рублям, сообщила РИАМО директор ИЭФ ГУУ, профессор, д. э. н. Галина Сорокина.

Больше всего с апреля 2023 года подорожало куриное мясо, его цена выросла на 29%, не сильно отстает от курицы баранина, которая подорожала на 28%, индейка за год выросла в цене на 19%, свинина и говядина подорожали на 14 и 11% соответственно, но это все равно выше, чем годовой уровень инфляции.

Обязательный ингредиент хорошего шашлыка — лук — с апреля прошлого года подешевел на 27%, но это после подорожания за первые 3,5 месяца 2023 года на 84%, то есть если считать с начала 2023 года, то лук подорожал на 28,5%.

«Несмотря на самые высокие темпы роста цены за прошлый год, куриный шашлык остается самым доступным, самостоятельно приготовленный куриный шашлык обойдется в среднем от 122 до 223 рублей за килограмм», — отмечает эксперт.

Причем самый дешевый куриный шашлык, по анализу цен в одном известном ретейле, оказался в Кисловодске и Санкт-Петербурге, а самый дорогой — в Мурманске и Сургуте. Уже замаринованный куриный шашлык предлагается в среднем от 219 рублей в том же Санкт-Петербурге до 422 рублей за килограмм в Смоленске.

По словам Сорокиной, шашлык из свинины самостоятельно можно приготовить по цене в среднем от 210 до 383 рублей за килограмм, причем дешевле всего получится приготовить шашлык в Астрахани и Смоленске, а дороже всего свиной шашлык получится приготовить в Петрозаводске и Мурманске, констатирует Сорокина. Полуфабрикат шашлыка из свинины сегодня предлагается по ценам в среднем от 237 рублей за килограмм в Астрахани до 395 рублей в Кисловодске.

Шашлык из индейки сегодня обойдется от 343 рублей в Астрахани до 361 рубля за килограмм в Сургуте. Зато в Сургуте предлагают самое дешевое маринованное для шашлыка мясо индейки за 467 рублей за килограмм, а вот в Москве и Калуге заготовка шашлыка из индейки предлагается уже за 517 рублей.

«Шашлык из баранины оказался самым дорогим: в среднем его стоимость равна 590 рублям и выше», — подчеркивает Сорокина.

Говяжий шашлык обойдется от 423 рублей в Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске до 581 рубля в Сургуте, рассказывает эксперт.