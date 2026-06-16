Стало известно, что россияне будут оплатят наличными до 35% чеков в 2027 году

Доля оплат наличными в России может вырасти до 33% во второй половине 2026 года и до 35% в 2027 году. Такой прогноз дал бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский, сообщает Газета.ru .

В первой половине 2026 года до 30,2% чеков россияне оплачивают наличными, писали «Известия». Трепольский считает, что у населения накопился запас кэша после периодов неопределенности, а магазины стимулируют такие оплаты скидками 3-5%.

Эксперт отметил, что бизнес расширяет наличные расчеты, чтобы снизить расходы на эквайринг. По его словам, при высокой ключевой ставке банковские комиссии стали критичной нагрузкой для малого и среднего бизнеса, а переход в кэш может расширять «серую» зону.

«В разрезе количественных показателей во второй половине 2026 года мы, скорее всего, увидим стабилизацию доли наличных чеков на уровне 31-33%. Небольшой прирост будет обеспечен сезонным фактором - периодом отпусков, рыночной торговли и высокой активности в секторе услуг, где доля кэша традиционно выше», — сказал Трепольский.

В 2027 году доля может закрепиться на уровне 32-35%, если государство не ужесточит контроль за розничной выручкой. Трепольский не ждет возврата к доминированию наличных: крупный сетевой ритейл продолжит работать в цифровом поле.

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