Стало известно, что произойдет с Крапивинской ГЭС в Кузбассе

Губернатор Кузбасса о Крапивинской ГЭС: сегодня пока проект стоит на стопе

23 сентября губернатор Кузбасса организовал пресс-конференцию для представителей региональных средств массовой информации. В ходе ответов на вопросы Илья Середюк поделился своими соображениями относительно печально известного недостроенного объекта в регионе — Крапивинской ГЭС, сообщает Сiбдепо .

По словам главы региона, на данный момент на территории Крапивинского гидроузла не ведется никакой деятельности.

Он отметил, что была проведена экспертиза. Объект находится в пригодном для дальнейшего строительства техническом состоянии. Однако на сегодняшний день отсутствуют заинтересованные лица, готовые инвестировать значительные средства в его достройку или снос, уточнил Середюк.

Он также напомнил о том, что в настоящее время Кузбасс испытывает дефицит электроэнергии, даже для реализуемых проектов. По информации губернатора, подобная ситуация наблюдается в Шерегеше. И Крапивинская ГЭС, как подчеркнул глава региона, могла бы решить проблему нехватки электроэнергии в регионе.

«Вместе с тем, по Крапивинскому гидроузлу были различные рассуждения со стороны экологов, со стороны гидрогеологов, как в одну сторону, так и в другую. Сегодня пока проект стоит на стопе, в случае появления заинтересованной стороны обязательно будем проводить экологическую оценку с учетом современных требований», — заключил Середюк.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.