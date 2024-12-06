Стали известны специалисты с самыми высокими зарплатами в бьюти-индустрии

«Авито Работа»: средние зарплаты в индустрии красоты выросли на 38% в 2024 г

С января по ноябрь 2024 года средняя предлагаемая зарплата для сотрудников в этой сфере составила 91 354 рубля в месяц. Показатель вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Работа».

По данным аналитиков, лидером по приросту зарплат стали барберы, которым работодатели готовы предложить 137 497 рублей в месяц, что на 51% больше по сравнению с январем-ноябрем 2023 года.

На втором месте по увеличению средних заработных плат находятся администраторы салонов красоты. Их зарплаты выросли на 47%, достигнув 50 669 рублей в месяц при полной занятости. Замкнула топ-3 профессия мастера ногтевого сервиса. Работодатели готовы предложить специалистам в среднем 91 517 рублей в месяц (плюс 40%).

При этом важно учитывать, что доход большинства специалистов бьюти-индустрии определяется не только количеством отработанных часов, но и числом клиентов, а также дополнительными бонусами в виде чаевых.

Кроме того, в бьюти-сфере зафиксирован увеличение числа предложений о работе. Особенно заметно вырос спрос на услуги барберов — количество вакансий для них увеличилось на 38% по сравнению с 2023 годом. Еще наблюдается рост спроса на услуги мастеров эпиляции — на 24%, администраторов салонов красоты — на 19%.