Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии сентября в России

В первый осенний месяц текущего года одними из самых высокооплачиваемых предложений для новых сотрудников в России стали менеджер по продажам, сборщик домов, оклейщик, автожестянщик и автослесарь, сообщили РИАМО в пресс-служба платформы «Авито Работа».

Одна из краснодарских компаний по разработке web-продуктов предлагает менеджеру по продажам зарплату до 600 тыс. рублей в месяц. При этом реальный доход будет зависеть от процента продаж. В обязанности специалиста будут входить развитие отношений с клиентами, понимание их потребностей и предложение решений. Рассматриваются кандидаты с опытом от 1 года.

В Волгоградской области при полном рабочем дне сборщику модульных домов готовы ежемесячно платить до 500 тыс. рублей. Специалист будет собирать дома под ключ. Работодатель рассматривает кандидатов с опытом работы более 2 лет и предоставляет униформу, а также обучение за счет компани.

Одна из российских компаний ищет оклейщика автомобилей и готова предложить зарплату от 400 тыс. рублей в месяц. Специалист будет оклеивать машины полиуретановыми и виниловыми пленками. Рассматриваются кандидаты с опытом более 1 года, высоким уровнем профессионализма и аккуратным обращением с авто. Новому сотруднику готовы предоставить проживание, питание, униформу и корпоративные скидки.

В Москве работодатель предлагает автожестянщику заработную плату до 400 тыс. рублей в месяц при гибком рабочем дне. От специалиста требуются работа с автомобилями, замена поврежденных деталей, сварочные работы и составление технического задания на ремонт. Помимо высокой зарплаты, компания предлагает праздничные подарки для детей своих сотрудников.

Компания из Петербурга открыла вакансию автослесаря и готова предложить зарплату до 390 тыс. рублей в месяц при сменном рабочем графике. В обязанности специалиста будут входить шиномонтаж и правка дисков. Рассматриваются кандидаты с опытом более 1 года. Работодатель также предлагает сотрудникам униформу и скидки в компании.