Стала известна цена свадьбы «под ключ» в Москве летом 2025 года

На классическую свадьбу хорошего уровня в расчете на 30 человек в Москве стоит закладывать не менее 900 тыс. рублей, сообщил РИАМО предприниматель event-индустрии, основатель и генеральный директор агентства Darsy Роман Акалупин.

В классическое понимание свадьбы «под ключ» входит банкет без алкоголя, сервисное обслуживание, аренда, ведущий, диджей, фотограф, видеограф (опционально), стилист для невесты, декор, техническое оснащение и торт, объяснил эксперт.

По его словам, площадка (аренда + банкет + сервис) как правило занимает от 30 до 50% бюджета, при этом важно чтобы данная статья расходов все-таки не превышала половину стоимости. Декор составит 20-30% от общего бюджета, шоу-программа — 10-15% и техническое оснащение — 5-10%.

Аренда в бюджетных локациях составит от 100 до 300 тысяч рублей, если не брать в счет премиальные площадки, где цены начинаются от миллиона и выше.

Средний чек на человека (банкет + фуршет без алкоголя) — 6-8 тысяч, итого около 200 000 рублей за классическую свадьбу в районе 30 человек, говорит Акалупин.

Ведущий и диджей как правило работают в паре, и их гонорар стартует от 100-130 тысяч рублей за 8 часов работы. Видеограф и фотограф стоят чуть меньше, и цена может начинаться от 70-80 тысяч за аналогичный период.

«Декор — также значительная часть сметы. Однозначно многое зависит от выбранной локации и ее наполнения. По опыту наших пар, в среднем на декор уходит от 150 000-200 000 рублей», — отмечает эксперт.

Техническое оснащение также важно на свадьбе, так как от этого зависит работа ведущего и диджея, а также фотографии со свадьбы. Для красивого света и качественного звука рекомендуется закладывать от 120-150 тысяч рублей.

Торт и стилист — маленькие статьи затрат, здесь можно рассчитывать от 15 000 рублей на каждую из этих позиций. Также могут возникнуть небольшие траты: трансфер, подарки гостям, программа на велком или завершение вечера, предупреждает предприниматель event-индустрии.

«Таким образом, на стандартную свадьбу с хорошей кухней и сервисом, красивой локацией и декором, современной программой на 30 человек в Москве в июне 2025 стоит закладывать от 900 000 рублей», — резюмирует Акалупин.