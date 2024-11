Стала известна стоимость новых Macbook с M4 в России

Предзаказ на новинку в стране уже открыт. Его можно оформить в сетях по продаже электроники restore и «М.Видео».

Американская компания обновила обе версии своего ноутбука — с диагональю 14 и 16 дюймов. Их можно приобрести с процессорами M4, M4 Pro, M4 Max.

Чипсет M4 обеспечивает до 30% более высокую фактическую производительность при сравнении с предыдущим поколением процессоров. Он также установлен на iMac и Mac mini.

В магазинах США данные новинки появятся 8 ноября.

В restore по предзаказу MacBook Pro: Apple M4 Max chip with 16‑core CPU and 40‑core GPU, 48GB, 1TB SSD будет стоить 599 990 рублей, iMac — от 214 990 рублей, Mac mini: Apple M4 chip with 10‑core CPU and 10‑core GPU, 16GB, 256GB SSD — 89 990 рублей и т. д.

На сайте «М.Видео» цены примерно такие же. Так, стоимость iMac стартует от 204 999 рублей, а флагманский MacBook Pro будет стоить 569 999 тыс. рублей.