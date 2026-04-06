Стала известна самая подешевевшая рыба в РФ с начала года

Пикша больше остальных рыб подешевела в РФ с начала года

С начала 2026 года в России пикша стала самой подешевевшей рыбой в опте, цен на нее снизилась на 5,4% в этом году, а за 12 месяцев — на 17,5%, до 350 рублей за 1 кг, сообщает РИА Новости .

Об этом рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Он уточнил, что главным фактором понижения оптовых цен на целую пикшу в СЗФО (там ее вылавливают) стало преобладание мелких особей в улове, это связано с особенностями жизненного цикла рыбы и географией промысла отечественных рыбаков. Также цены уменьшились из-за повышения общего допустимого улова пикши.

Зверев подчеркнул, что сейчас в России запасы трески находятся в депрессивном состоянии, а запасы пикши подросли за счет урожайных поколений 2022–2023 годов. Так, в 2026 году отечественные рыбаки смогут добыть около 67 тыс. тонн пикши, это практически на 20% превышает показатели, которые были годом ранее. К концу марта они добыли 20,5 тыс. тонн — на треть больше, чем за три месяца 2025 года.

Из информации аудита розничных предложений следует, что розничная цена за 1кг мороженой пикши в ЦФО в среднем составляет от 500 до 900 рублей в зависимости от точки продажи и производителя.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.