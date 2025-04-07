Стала известна доля национальных валют в расчетах России и Белоруссии

Для защиты взаимной торговли и инвестиций от незаконных санкций Москва и Минск почти полностью перешли на финансовые расчеты в нацвалютах, их доля составила свыше 95%, сообщает РИА Новости .

В российской столице провели переговоры председатель правительства страны Михаил Мишустин и новый премьер-министр Белоруссии Александр Турчин.

«Несмотря на усиление незаконных санкций в отношении России и Белоруссии, мы защищаем нашу торговлю и инвестиции, в том числе взаимные, от негативной внешней конъюнктуры», — подчеркнул Мишустин.

По его словам, Турчин с первым иностранным визитом в новой должности посещает РФ, и это еще одно подтверждение особого характера отношений двух стран.

Премьер-министр России добавил, что в приоритете власти уделяют внимание укреплению торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. В 2024 году взаимный товарооборот увеличился на 6% относительно 2023 года и достиг новых рекордных показателей — 4,5 трлн российских рублей.

Он уточнил, что сейчас идет совместная проработка новых инициатив в высокотехнологичных областях. Это ИИ, цифровые экосистемы, большие данные, беспилотные системы и т. д.