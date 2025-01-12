США заявили о необходимости выхода России из доли в «Нефтяной индустрии Сербии»

Координатор США по санкциям Джеймс О’Брайен заявил, что Россия должна полностью выйти из «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Компания на 56,15% принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому», сообщает РИА Новости .

До этого президент Сербии Александр Вучич отметил, что санкции США в отношении NIS требуют разъяснения в вопросе доли России. По словам О’Брайена, США не желают, чтобы РФ управляла этой ключевой компанией в Сербии.

«То есть единственный способ свести риски к нулю — чтобы доля российской собственности была нулевой. Это позиция, с которой мы входим в этот разговор», — заявил координатор США по санкциям.

Таким же образом Америка уже действовала при введении ограничительных мер в Турции, Нидерландах и Швейцарии. О’Брайен напомнил, что США обещали Сербии сделать все, чтобы не было перебоев с поставкой, при это устранить Россию и получить от этого выгоду.

Вице-премьер Сербии Александр Вулин прокомментировал заявление США. Он подчеркнул, что никакие санкции не могут навредить экономике страны. Вулин заявил, что Сербия не будет игнорировать «пакости уходящей администрации Байдена».