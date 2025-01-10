США с 27 февраля запрещают своим компаниям оказывать нефтесервисные услуги в РФ

США утвердили запрет для своих компаний на оказание услуг по добыче нефти на территории России. Он вступает в силу с 27 февраля, сообщает «Интерфакс» .

По информации американского Минфина в SDN-List также внесли около 30 компаний из России. Ограничения на работу американских организаций вступит в силу уже в конце февраля.

Запрет касается экспорта и реэкспорта услуг в сфере добычи нефти. В том числе запретили продажу любому лицу, которое находится в РФ.

Также Минфин США расширил перечень санкций против России, введя новые рестрикции против нефтяного сектора, сферы страхования и других отраслей. Под рестрикции, кроме прочих, попали компания «Газпром Нефть» и ее глава Александр Дюков, «Альфастрахование» и другие.