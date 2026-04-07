США планирует почти в два раза увеличить расходы на закупки вооружений

США хочет почти вдвое увеличить расходы на закупки вооружений в 2027 финансовом году. Объем запросов стал 413 миллиардов долларов, хотя годом ранее сумма составляла 223,8 миллиарда, сообщает РИА Новости .

Самый резкий скачок произошел по общеоборонным статьям — они выросли на 571 процент, с 15 до 101 миллиарда долларов.

Сухопутные войска запросили 60,5 миллиарда долларов — почти вдвое больше, чем в текущем году. Основной рост связан с ракетным вооружением: расходы на него увеличились на 360 процентов, до 36,6 миллиарда долларов.

Военно-морской флот и Корпус морской пехоты рассчитывают получить 150 миллиардов долларов. Запросы кораблестроения выросли на 46 процентов, а закупки авиатехники — почти в два раза.

Военно-воздушные и Космические силы рассчитывают на 101 миллиард долларов. При этом расходы космических сил возросли на 344 процента, то есть до 19 миллиардов долларов.

