США нарастили импорт мороженого из РФ до максимума с 2022 года

Соединенные Штаты в сентябре нарастили импорт мороженого из РФ до максимума с 2022 года. В том месяце компании из России продали США продукт на 167 тыс. долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на показатели статистической службы иностранного государства.

Больший экспорт российского мороженого фиксировался только в апреле 2022 года. Тогда РФ продала продукт на полтора млн долларов.

Импорт Соединенными Штатами подобного товара увеличился с начала года. В январе-сентябре 2025-го США приобрели мороженое в РФ на 605,4 тыс. долларов. Это на треть больше показателя того же периода в 2024-м.

В прошлом Соединенные Штаты приобретали у России мороженого на миллионы долларов. Например, суммарно в 2022 году США купили у РФ этого продукта на 8,4 млн.

