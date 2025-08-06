США ищут слабое звено: почему ультиматум достался именно Индии

Санкционная война против России продолжается: Вашингтон требует от Индии отказаться от закупок нефти у России. Индия выступает сегодня как экспериментальный полигон для США в пробе новых санкционных инструментов, заявил РИАМО заместитель председателя правления ПАО РосДорБанк Анатолий Вожов.

США готовы рискнуть

Замысел ограничить продажи российской нефти через введение запретительных пошлин в отношении экспорта в США для покупателей российской нефти декларируется как всеобъемлющий, не ограничивающийся какой-то отдельной страной. Однако пока что ультиматум объявлен Индии, хотя в списке крупнейших импортеров присутствует и Китай, и Турция, и много кто еще, отмечает банкир.

По его мнению, Трампа можно понять: в большой политике любая публично озвученная угроза должна быть как минимум исполнима, причем без неприемлемых потерь для исполнителя этой угрозы. Запретительные пошлины могут коснуться экспорта Индии в США, который сегодня составляет порядка 80 млрд долларов. При общем объеме импорта США в 4,1 трлн долларов по итогам 2024 года доля Индии в этом импорте составляет всего 2% — не очень крупная ставка, которой можно и легко рискнуть. В отличие от Китая с долей импорта чуть менее 25%.

«Индия выступает сегодня, скорее, как экспериментальный полигон для США в пробе новых санкционных инструментов. Смущает в этой версии лишь то, что Индия до недавнего времени рассматривалась США как геополитический союзник в нарастающем противостоянии США и Китая. Такое ультимативное поведение в отношении союзника — явно недружественный шаг, впрочем, США в последнее время и с более близкими партнерами — странами ЕС или Канадой — ведут себя не менее вызывающе», — комментирует Вожов.

Индия может не прогнуться

Индия в ответ на ультиматум уже успела заявить о неизменности курса проведения закупок энергоносителей, исходя исключительно из экономических выгод — никаких запретов как для государственных компаний-импортеров нефти, так и для частных вводить не планируется. На закупках российской нефти индийские компании, по мнению международных экспертов, экономят до 10 млрд долларов в год. Выгодные поставки увеличили долю российской нефти в импорте Индии с 13% в 2021 году до более 50% в настоящее время.

«В случае принятия требований США замещение физических объемов российской нефти при ее общем избытке на мировом нефтяном рынке выглядит вполне реализуемой задачей для Индии. Вот только что на другой чаше весов? А на другой чаше вовсе не какие-то дополнительные доходы, а лишь отсутствие новых ограничений, затраты на преодоление которых через удлинение цепочки поставок индийских товаров сопоставимы для Индии с потерями от поставки российских энергоресурсов», — говорит эксперт.

В целом же при общем объеме номинального ВВП Индии в 4 трлн долларов цена вопроса не та, чтобы прогибаться под ультиматум, считает он. В отличие от пренебрежительного на праве сильнейшего отношения США к политическим последствиям экономического шантажа Индия проводит последовательную многолетнюю политику своего суверенного утверждения на мировой арене, подчеркивает Вожов.

Чем грозит России отказ Индии?

Угроз для мирового нефтяного рынка от отказа Индии импортировать российскую нефть не предвидится — доля этих поставок лишь немного превышает 2%. Возникает вопрос, насколько гипотетические ограничения могут повлиять на Россию?

«Доля Индии в экспорте российской нефти составляет существенные 25%. В среднесрочной перспективе замещение этих объемов другими импортерами, как показывает практика, задача решаемая. Но в моменте последствия могут быть крайне негативными», — считает финансист.

В этом году нефтегазовые доходы российского бюджета стремительно снижаются — за июль они стали меньше на 27% по сравнению с июлем прошлого года. Причины — падение нефтяных цен и укрепление рубля. В этих условиях аналитики уже прогнозируют рост дефицита бюджета по итогам года до 8 трлн рублей, или в 2 раза по сравнению с плановой величиной.

«Новые экспортные ограничения способны усугубить складывающуюся ситуацию: дальнейшее увеличение дефицита бюджета, ослабление рубля, возобновление инфляционных проявлений, прекращение смягчения ДКП Банком России», — резюмирует Вожов.