Срок выплат детских и пенсионных пособий изменится в ноябре

В ноябре 2025 года изменятся сроки выплат детских и пенсионных пособий. Они сдвинутся на начало месяца, сообщает газета «Известия» .

1 ноября направят единое пособие, выплаты на первого ребенка до трех лет, пособия за ребенком до полутора лет для неработающих, на ребенка военного до трех лет и единое пособие беременным. Обычно эти средства переводят каждого 3 числа. Но в ноябре эта дата выпадает на выходной.

5 ноября отправят ежемесячное пособие из маткапитала. 7 ноября средства получат работающие родители детей до полутора лет.

Пенсионерам в ноябре проиндексируют пенсии. Это коснется людей в возрасте от 80 лет. Базовая часть выплаты раньше была 8,9 тыс. рублей. После повышения она может увеличиться до 17,8 тыс. рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.