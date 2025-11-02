Средняя зарплата в России превысила 150 тыс рублей в 24 отраслях экономики

В России в августе средняя зарплата стала выше 150 тыс. рублей в 24 отраслях экономики, а самая высокая оплата труда была в сфере добычи природного газа, сообщает РИА Новости .

По информации Единой межведомственной информационно-статистической системы, в стране в среднем зарплата в последний месяц лета составила 92,9 тыс. рублей против 82,2 тыс. годом ранее. В 24 отраслях она превысила 150 тыс. рублей, а в 2024 году таких секторов отмечалось 12.

Самую большую заплату в августе получали газодобытчики — 327,6 тыс. рублей. Оплата труда издателей программного обеспечения (ПО) была 216,7 тыс. рублей, а производителей пестицидов и других агрохимпродуктов — 215,8 тыс. рублей. Более 200 тыс. рублей платили разработчикам ПО и работникам пассажирского воздушного транспорта.

Также в последнем летнем месяце в морских грузоперевозках, финансах и страховании, рыболовстве, трубопроводной транспортировке и добыче нефти специалистам в среднем платили от 180 до 200 тыс. рублей, на производстве табачных изделий и компьютеров, в добыче цветных металлов, в области спутниковой связи и консалтинге — от 160 до 180 тыс. рублей.

Среднемесячная зарплата сотрудников российских организаций рассчитывается до вычета налогов и включает в себя премии. Она учитывает доходы всех работников, в том числе и сверхвысокие заработные платы.

