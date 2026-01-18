Средняя зарплата для курьеров в России достигла почти 170 тысяч рублей
Согласно данным сервиса по поиску работы hh.ru, средняя предлагаемая заработная плата для курьеров в России за последний месяц составила около 170 тысяч рублей.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, этот показатель отражает динамику спроса на данную профессию и условия, которые работодатели готовы предоставить для привлечения кадров.
В региональном разрезе самые высокие предложения фиксируются в Республике Северная Осетия-Алания, где средняя зарплата достигает 190,8 тысячи рублей.
Также в числе лидеров — Кабардино-Балкарская Республика, Московская область и Ямало-Ненецкий автономный округ с предложениями около 190 тысяч рублей, а также Удмуртская Республика (189,6 тысячи рублей).
