Средняя зарплата для курьеров в России достигла почти 170 тысяч рублей

Согласно данным сервиса по поиску работы hh.ru , средняя предлагаемая заработная плата для курьеров в России за последний месяц составила около 170 тысяч рублей.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, этот показатель отражает динамику спроса на данную профессию и условия, которые работодатели готовы предоставить для привлечения кадров.

В региональном разрезе самые высокие предложения фиксируются в Республике Северная Осетия-Алания, где средняя зарплата достигает 190,8 тысячи рублей.

Также в числе лидеров — Кабардино-Балкарская Республика, Московская область и Ямало-Ненецкий автономный округ с предложениями около 190 тысяч рублей, а также Удмуртская Республика (189,6 тысячи рублей).

