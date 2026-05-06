Средняя цена нового авто в Нижегородской области выросла до 2,46 млн руб

В Нижегородской области средняя стоимость нового автомобиля по итогам апреля выросла на 3,8% и достигла 2,46 млн рублей, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на сервис «Авто.ру Бизнес».

По итогам апреля, средняя цена новых автомобилей в регионе составила 2,46 млн рублей. При этом ряд популярных моделей стал доступнее — в их числе Haval Jolion, Hongqi HS5 и Lada Niva Legend.

Количество предложений от локальных марок с начала года увеличилось на 18%, а по сравнению с мартом — на 5%. Предложение китайских брендов за месяц выросло лишь на 1% и не превысило январский уровень.

Средняя стоимость автомобиля китайской марки в апреле впервые превысила 4 млн рублей, прибавив за месяц 2,7%. В сегменте локального производства цена сохранилась на уровне 2,04 млн рублей.

Ранее сообщалось о продаже в Нижнем Новгороде 29-летней «Волги» с пробегом 10 тысяч километров.

