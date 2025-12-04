На последнем заседании Банк России поднял свой прогноз средней ключевой ставки на 2026 год до 13-15%, что было явно больше того, что закладывал рынок. При этом средняя ставка в течение 2026 года будет даже выше — 15-16%, сообщил РИАМО аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Иванов.

Эксперт придерживается пессимистичного взгляда на динамику ключевой ставки в 2026 году.

«Скорее всего, средняя ставка в течение года будет 15-16%, т. е. в ряде сценариев мы допускаем, что регулятор вообще может прекратить цикл снижения. Не вдаваясь в детали расчетов, основной фактор, нас беспокоящий в этой связи, — это курс рубля», — заявил аналитик.

В 2025 году курс рубля оставался более крепким, чем изначально предполагалось, однако это не меняет концептуально подход к данному вопросу, подчеркнул Иванов.

Учитывая, что геополитический конфликт продолжается и санкции остаются, есть основания полагать, что доходы от экспорта будут снижаться, а импорт, хотя и довольно медленно, возвращаться к своим обычным значениям в терминах доли от ВВП, отметил аналитик.

«Даже в текущих нестандартных условиях избытка валютной ликвидности во внутреннем контуре и перевода части расчетов во внешний контур, раньше или позже валютная ликвидность начнет заканчиваться. Результатом этого процесса будет ослабление рубля, которое будет транслировано в инфляцию. ЦБ, в свою очередь, будет вынужден продолжать жесткую денежно-кредитную политику для противодействия разгону инфляции», — резюмировал Иванов.

