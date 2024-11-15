Средние предлагаемые зарплаты в креативной сфере выросли на 17% в 3 квартале

В России по итогам третьего квартала этого года рынок труда в сфере креативных индустрий показал стабильный рост на различные творческие профессии. За год количество вакансий в отрасли выросло на 18%, а средние зарплатные предложения — на 17%, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

Один из самых заметных трендов в креативных индустриях — это повышение спроса на контент высокого качества, в том числе для социальных сетей.

Сейчас профессии видеомонтажера и звукорежиссера остаются одними из самых востребованных. В третьем квартале число вакансий для профессиональных видеомонтажеров выросло на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В среднем специалистам предлагали 79 070 рублей в месяц, что на 19% больше, чем в минувшем году. Чаще всего их привлекают для монтажа коротких или длинных экспертных роликов, развлекательного контента.

Звукорежиссеры, которые специализируются на записи, микшировании и мастеринге музыкальных треков и звукового оформления для видеопроектов, также пользуются усиливающимся спросом. В июле–сентябре количество вакансий для них увеличилось на 32%. На начальном этапе средняя предлагаемая зарплата составляет 55 112 рублей в месяц при полной занятости.

Год к году количество вакансий для музыкантов выросло на 27%. Чаще всего их ищут для выступлений на мероприятиях (свадьбы, корпоративы). Кроме того, они востребованы в качестве преподавателей в частных музыкальных школах. Средние предлагаемые зарплаты для этих профессионалов значительно варьируются в зависимости от опыта, графика работы и проекта. Средний доход начинающих при полном рабочем дне составляет 42 150 рублей в месяц.

За год поднялся на 25% спрос работодателей на художников. Вакансии открыты на позиции преподавателей мастер-классов, в онлайн-школах, а еще ищут художников-оформителей общественных пространств. Помимо этого, на 24% вырос спрос на артистов театра.

А самыми высокооплачиваемыми специалистами креативной сферы стали артисты театра и модели. Им предлагают зарплату в среднем 109 392 рубля и 96 715 рублей соответственно. Модели нужны для съемок рекламных видео в соцсетях, для участия в мероприятиях, включая выставки, показы и презентации. Формат занятости моделям, как и артистам, зачастую предлагается гибкий или проектный, поэтому фактический гонорар зависит от множества факторов.