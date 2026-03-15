Сразу в двух регионах России снова разрешили майнинг криптовалюты

В Бурятии и на Забайкалье с 15 марта разрешили майнинг криптовалюты

В ряде районов Бурятии и Забайкальского края с 15 марта возобновлена возможность майнить криптовалюту. Это связано с завершением осенне-зимнего сезона, следует из данных правового поля, сообщает РИА Новости .

Согласно правительственному постановлению, действие временного моратория, действовавшего с 15 ноября 2025 года по 15 марта 2026 года в Республике Бурятия, распространялось на большую часть ее территории: 19 муниципальных районов и городской округ Улан-Удэ. На территории Забайкальского края аналогичные временные ограничения затрагивали 14 муниципальных районов, 14 муниципальных округов, городские округа Читы, поселок Агинское, а также закрытое административно-территориальное образование Горный.

Из-за ожидаемого дефицита электроэнергии правительство России установило полный запрет на криптомайнинг с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года для десяти регионов: Дагестана, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Однако в Забайкальском крае и Бурятии действуют сезонные меры: они применяются исключительно в осенне-зимний период и останутся в силе до 2031 года.

Ранее на юге Иркутской области ограничения также носили сезонный характер, но впоследствии были заменены на постоянные. В ближайшей перспективе запрет на майнинг в Бурятии и Забайкалье также планируется сделать бессрочным.

