Сравни: в 2024 году россияне чаще всего вкладывали суммы до 1 млн на 6 месяцев

Самыми популярными в 2024 году среди россиян оказались краткосрочные вклады на 3 и 6 месяцев. Наиболее распространенными суммами для оформления вкладов стали диапазоны от 300 тыс. до 1 млн рублей, которые составили 44% от всех оформленных депозитов, сообщили РИАМО эксперты финансового маркетплейса Сравни, которые подвели итоги по направлению «Вклады».

Вклады на суммы от 1 до 2 млн рублей составили 40%. Вклады на сумму до 300 тыс. рублей оформляли 11%, а свыше 2 млн рублей — 5% пользователей.

Активный рост ставок на депозиты был зафиксирован в июле этого года. В первую очередь он был связан с ростом ключевой ставки, отметили эксперты Сравни. Средняя ставка при открытии вклада на 12 месяцев составляла 10,17% годовых (максимальная — 18,5%), вклады на 6 месяцев можно было оформить по средней ставке 14,2% (максимальной — 19%), средняя ставка на вклады на 3 месяца была зафиксирована на уровне 12,71% (максимальная — 20%).

По состоянию на конец 2024 года средняя ставка на вклад на 12 месяцев составила 14,75% годовых, а максимальная — 23,8%. Средняя и максимальная ставки на полугодовой вклад зафиксированы на уровне 18,01% и 25% соответственно. Аналогичные ставки на вклад на 3 месяца находятся на уровне 15,36% и 25% соответственно.

«За последние полгода направление депозитов приобрело необычайную популярность среди россиян. Безусловно, открытие вклада — лучший способ сохранить средства в текущий период. Мы видим, что основной рост ставок приходится на краткосрочные вклады — 3 и 6 месяцев. Рост максимальных ставок по этим видам вложений за полгода составил 5 и 6 п. п.», — комментирует руководитель продукта «Вклады» в Сравни Илья Васильков.

Среди банков, наиболее популярных среди вкладчиков на Сравни, лидируют Сбер, МКБ и Газпромбанк.

Наиболее активно вклады открывали жители Москвы, Московской области, Краснодарского края, Самарской области и Санкт-Петербурга.