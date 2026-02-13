«Сравни»: средний кредитный рейтинг россиян снизился на 16 баллов за год

Средний кредитный рейтинг в России опустился с 613 баллов в январе 2025 года до 597 баллов в январе 2026 года. При этом кардинально изменилась карта региональных лидеров и аутсайдеров: Чукотский автономный округ возглавил рейтинг с показателем 739 баллов, а Новгородская область, замыкавшая список год назад, вышла из антитопа-5, сообщили РИАМО аналитики финансового маркетплейса «Сравни».

Топ-5 регионов с максимальным средним кредитным рейтингом в январе 2026 года: Чукотский автономный округ (739 баллов), Белгородская область (637 баллов), Калининградская область (632 балла), Воронежская область (630 баллов), Москва и Московская область (629 баллов).

Для сравнения, год назад лидерами были: Ивановская область (723 балла), Тамбовская область (698 баллов), Республика Калмыкия (682 балла), Белгородская область (678 баллов) и Псковская область (677 баллов). Единственным регионом, сохранившим позицию в топ-5, осталась Белгородская область, хотя ее показатель снизился на 41 балл.

Регионы с минимальным средним кредитным рейтингом в январе 2026 года: Еврейская автономная область (464 балла), Республика Тыва (481 балл), Республика Алтай (502 балла), Астраханская область (505 баллов) и Сахалинская область (508 баллов). Год назад список возглавляли Новгородская область (382 балла), Республика Карелия (399 баллов), Республика Ингушетия (400 баллов), Орловская область (455 баллов) и Республика Марий Эл (488 баллов).

В течение 2025 года пики кредитного рейтинга в разные месяцы фиксировались в различных регионах: в январе — в Москве и области, Санкт-Петербурге и ЛО, в феврале — в Удмуртской Республике и Республике Калмыкия, в марте — в Липецкой области, в мае — в Республике Адыгея и Кировской области, в июне — в Белгородской области, в августе — в Чукотском автономном округе, в сентябре — в Магаданской области.

Как проверить свой кредитный рейтинг

По данным «Сравни», в 2025 году свой кредитный рейтинг на сайте маркетплейса проверили более миллиона человек. Общее количество пользователей, воспользовавшихся продуктом с момента его запуска, составило 2,6 миллиона человек.

«Низкий кредитный рейтинг чаще всего формируется под влиянием комплекса взаимосвязанных факторов: негативной кредитной истории, отсутствия финансовой дисциплины, склонности к импульсивным займам и высокой долговой нагрузки. Хотя ухудшение кредитной истории — серьезная, но в большинстве случаев исправимая ситуация, восстановление статуса надежного заемщика требует времени и последовательных действий. Ключевые шаги включают: регулярный мониторинг кредитной истории, полное погашение всех просроченных обязательств, а также сознательное формирование новой положительной истории — например, через ответственное использование кредитной карты с минимальным лимитом или небольшой потребительский кредит с безупречным соблюдением графика платежей», — отметил руководитель продукта «Кредитный рейтинг» в «Сравни» Игорь Корчагин.

