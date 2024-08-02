Спрос на специалистов в автомобильном бизнесе в Москве вырос на 27% за год

В Москве на 27% за год вырос спрос на специалистов в автомобильном бизнесе. Лидером по приросту числа вакансий стала профессия автомаляра, сообщили РИАМО в пресс-службах портала «Авито Работа» и «Делимобиля».

Исследование рынка труда для специалистов автомобильного бизнеса в Москве показало, что по итогам первой половины 2024 года число вакансий для сотрудников этой отрасли увеличилось на 27% год к году. Средние зарплаты также выросли на 9% и составили 113 116 рублей.

Наибольший прирост числа вакансий показала профессия автомаляра (+82%), автослесаря (+75%). Заметный рост спроса наблюдается на автоэлектриков (+56%).

Среди указанных профессий больше всего в Москве в 2024 году получают автоэлектрики —135 875 рублей (+25%). На второй строчке в этом рейтинге — автомаляры (132 546 руб.), на третьей — автожестянщики (130 342 руб.). Их зарплаты выросли на 9% за год.

Директор категории «Такси, транспорт и логистика» портала «Авито Работа» Артем Егоренков отметил, что в автомобильном бизнесе традиционно высокие зарплаты. С повышением цен на автомобили и комплектующие вырос и спрос на специалистов.

«Особенно примечателен всплеск спроса на детейлеров и автослесарей, что может быть связано с растущим трендом на продление срока службы автомобилей и повышенное внимание к их состоянию. Рост спроса на автоэлектриков отражает усложнение автомобильных технологий и увеличение доли электронных компонентов в современных машинах», — объяснил Егоренков.

По его словам, для привлечения сотрудников в автобизнес им предлагают больше бонусов и льгот. Таких вакансий стало больше на 45% при сравнении год к году.