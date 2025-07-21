Спрос на сотрудников сельского хозяйства растет на фоне трансформации отрасли

Сельское хозяйство в России переживает активную трансформацию, связанную с технологическим обновлением и развитием отечественных продовольственных рынков. На этом фоне растет и спрос на сотрудников. В I полугодии 2025 года спрос на работников сельского хозяйства вырос на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя предлагаемая зарплата для начинающих сотрудников отрасли с опытом работы 1–3 года достигала 69 152 руб/мес при фиксированном графике работы, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Работа».

Популярные вакансии

Активнее всего работодатели отрасли стали искать сельскохозяйственных рабочих — в 2 раза (+115%) выросло число активных вакансий на платформе по сравнению с первой половиной прошлого года. Это универсальные специалисты, задействованные практически на всех этапах — от обработки почвы и посева до сбора урожая. В условиях нехватки рабочих рук на селе спрос на них растет лавинообразно, особенно в период весенне-летнего сезона, когда агрофирмы запускают полевые и тепличные работы в полном объеме. Новым специалистам готовы платить 66 260 руб./мес. за полный рабочий день.

На втором месте по росту спроса со стороны работодателей — скотники. Количество вакансий для них увеличилось на 72% за год. Это связано с тем, что животноводческие хозяйства требуют постоянного персонала: кормление, чистка, уход, контроль состояния животных — все это критически важно для стабильного производства мяса и молока. Средние зарплатные предложения для соискателей на эту позицию в I полугодии 2025 года составили 59 827 руб./мес. при условии полной занятости.

Практически с тем же темпом — на 71% — вырос спрос на работников теплиц. Развитие круглогодичного овощеводства, особенно в промышленных масштабах, требует большого числа сотрудников. Современные теплицы — это уже не ручной труд в старом понимании, а полуавтоматизированные производственные циклы с контролем микроклимата, освещением и влажностью. Новичкам в этой роли готовы предложить порядка 63 496 руб./мес. за полную ставку.

Рост средних предлагаемых зарплат

Выросли в отрасли и средние предлагаемые зарплаты — в среднем на 22% за год. Самый активный рост аналитики зафиксировали среди вакансий агрономов — на 39% с прошлого года. В первой половине 2025 года новым сотрудникам на этой должности предлагали порядка 103 594 руб./мес. за полный рабочий день.

Еще средние предлагаемые зарплаты подняли для соискателей на позиции сборщиков урожая (+19%) — в результате в I полугодии текущего года новые работники могли рассчитывать в среднем на 134 837 руб./мес.

На 12% больше по сравнению с прошлым годом стали предлагать кандидатам на позицию овощевода — зарплатные предложения для этих специалистов достигли 66 165 руб./мес.

Директор категории «Рабочие и линейные профессии» портала «Авито Работы» Андрей Кучеренков отметил, что даже на фоне активной цифровизации агропромышленного комплекса спрос на ручной труд остается стабильно высоким. Сельскохозяйственные рабочие и сборщики урожая — это сотрудники, без которых невозможно поддерживать производственные циклы в агропромышленности. Интерес соискателей к этим позициям также растет: в первой половине 2025 года количество откликов на вакансии сельскохозяйственного рабочего увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на позиции доярок — на 17%.

«При этом и более технологичные направления тоже набирают популярность — например, на вакансии агронома, которые сегодня работают с роботами, спутниковым мониторингом и системами точного земледелия, за тот же период стали откликаться на 27% чаще. Это подтверждает, что рынок сбалансировано развивается как в сторону автоматизации, так и сохранения значимости традиционных рабочих профессий», — заявил Кучеренков.