Спрос на сельдь в Подмосковье в декабре вырос более чем на 40 процентов

В декабре жители Подмосковья приобрели более 793,5 тонны сельди, что на 40,7% больше, чем в ноябре, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В декабре спрос на сельдь в Подмосковье увеличился на 40,7% по сравнению с ноябрем. Этот продукт стал особенно популярным в преддверии Нового года, когда его используют для приготовления праздничных блюд, включая «селедку под шубой», закуски и канапе.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, за месяц жители региона приобрели более 793,5 тонны сельди — это максимальный показатель в 2025 году. В среднем ежедневно продавалось около 25,6 тонны рыбы. В магазинах Подмосковья представлены разные виды сельди: тихоокеанская, олюторская, атлантическая, а также слабосоленая продукция, филе в масле и маринаде.

Всего за 2025 год в регионе реализовано почти 7 тысяч тонн сельди. Продукт пользуется спросом не только в праздничный период, но и на протяжении всего года. Стабильные поставки обеспечивают торговые сети, ярмарки и рынки Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Только за 9 месяцев 2024 года мы произвели 129,5 тыс. тонн сыра. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.