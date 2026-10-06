Спрос на отгрузку товаров со складов вырос на 74% к концу лета

Складская логистика получила основной поток заказов в начале осени. Аналитики Авито Услуг изучили спрос в августе–сентябре 2026 года: отгрузка стала востребованнее на 74%, комплектация и упаковка — на 64%, сообщает «Бриф24» .

Пресс-служба Авито Услуг связала рост спроса с подготовкой к деловому сезону и осеннему пику продаж. Компании готовят товары к отправке и расширяют ассортимент перед началом учебного года. К концу лета спрос на приемку вырос на 60%, стикерование — на 59%, хранение — на 48%.

Школы, колледжи и вузы закупают лабораторное оборудование, мебель и спортивный инвентарь. Эти товары нужно доставить, поднять на этаж и собрать. К концу лета заказчики на 10% чаще обращались за переносом бытовой техники, хрупких вещей, музыкальных инструментов и мебели. Спрос на сборку и разборку мебели за месяц вырос на 8%.

По сравнению с прошлым годом спрос на комплектацию, упаковку, доставку и хранение увеличился почти вдвое. Помощь в подъеме грузов на этаж требовалась на 9% чаще, а погрузка, разгрузка и перевозка мебели, техники и хрупких предметов — на 4%.

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