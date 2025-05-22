сегодня в 13:56

Спрос на фармацевтов в Петербурге за год вырос более чем на 20%

В период с января по апрель 2025 года в Санкт-Петербурге на должность фармацевта было опубликовано 1 тыс. вакансий. Как отмечают аналитики портала hh.ru, это на 23% больше, чем за аналогичный период в 2024 году, сообщает «Бриф24» .

По всей России общее количество предложений работы для фармацевтов превысило 17 тыс. В среднем зарплата этих специалистов по стране составляет более 68 тыс. рублей.

Работодатели в Петербурге готовы предложить им заработную плату, превышающую 70 тыс. рублей. Наибольшая зарплата, которую фармацевты могут получить в Северной столице, приближается к 100 тыс. рублей.

Как в России в целом, так и в Санкт-Петербурге специалисты в области фармацевтики считаются наиболее дефицитными.