Спрос на белую икру в России вырос на 19% в 2026 году

За январь–сентябрь 2026 года россияне стали покупать белую икру на 19% чаще, чем за тот же период 2025-го. Рост зафиксировал сервис «Платформа ОФД», сообщает kp.ru .

Покупки икры минтая выросли на 22%, трески — на 19%, сельди — на 15%. Средние цены составили 857, 750 и 920 рублей за килограмм соответственно. Медианная цена белой икры достигла 759 рублей за килограмм: половина цен была ниже этого уровня, половина — выше.

«Причин несколько, и главная из них — цена», — объяснил Александр Фомин, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка.

Красная икра подорожала из-за низкого улова лососевых, и покупатели стали чаще выбирать другие виды. По словам Фомина, спрос также поддерживают улучшение упаковки, расширение ассортимента и работа производителей над качеством. Более высокую цену икры сельди он связал с коротким сезоном промысла, сложностью производства и привлекательным видом продукта.

Эксперт не ожидает дефицита или резкого подорожания белой икры, но допускает небольшой рост цен вслед за спросом и перед Новым годом. Он посоветовал проверять даты производства, сроки годности и внешний вид икры, а при сомнениях — запрашивать документы.

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