Спрос на адвент-календари вырос на 78% за год

В сентябре 2026 года число заказов адвент-календарей на CDEK.Shopping увеличилось на 78% к аналогичному периоду прошлого года. Данные предоставила пресс-служба сервиса, сообщает Газета.ru .

Самым доступным среди заказанных наборов стал косметический календарь IDC Institute «12 дней» за 2,3 тыс. рублей, самым дорогим — Classic Curation от Cult Beauty за 38 тыс. рублей. Бьюти-категория традиционно лидирует по числу заказов. К новогодним праздникам популярные календари могут подорожать.

Для одного из наборов за 38 тыс. рублей производитель оценил общую стоимость содержимого в 127 тыс. рублей. Заявленная экономия составляет 89 тыс. рублей, но расчет опирается на указанные производителем цены отдельных продуктов.

«Осенью количество заказов адвент-календарей в среднем увеличивается примерно в четыре раза. Основной пик спроса ожидается в октябре и ноябре, когда покупатели начинают активнее готовиться к новогодним праздникам», — отметили в CDEK.Shopping.

В прошлом году календари с косметикой и средствами ухода составляли около 37% заказов в категории. На коллекционные и тематические наборы приходилось порядка 12%, на календари с товарами для дома и аксессуарами — еще 7%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.