Список большой: европейское пиво запретили в Белоруссии

В апреле магазины и оптовики в Беларуси должны будут приостановить продажу зарубежного пива из недружественных стран, сообщает Neg.by .

Пиво включили в стране в список «запрещенки» летом 2023 года. Первым под эмбарго попало пиво из Литвы и Польши, затем под запретом оказался алкоголь из Польши, Чехии и Эстонии.

С 1 января этого года запрет на ввоз и реализацию солодового пива распространили на все недружественные государства, среди которых страны ЕС, не входящие в союз (Великобритания, Швейцария, Норвегия, Лихтенштейн, Албания, Исландия, Северная Македония, Черногория), а еще США, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Так, с 1 апреля в Беларуси приостанавливают оптовую и розничную торговлю «недружественным» пивом, до 7 апреля будет проведена инвентаризация остатков. До 31 мая будет проведена маркировка остатков пенного напитка. Остатки пива можно реализовать уже после маркировки.

Для покупателя это означает, что сначала зарубежное пиво исчезнет с прилавков на какое-то время, а затем вновь появится в магазинах — пока не распродадут остатки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.