Спикер Марий Эл Васютин отметил активность и адаптивность современной молодежи

Председатель Госсобрания Марий Эл Михаил Васютин рассказал, что сегодняшняя молодежь растет в эпоху цифровых технологий, активно адаптируется, участвует в общественной жизни и не боится заниматься бизнесом, сообщает RuNews24 .

По словам Васютина, молодежь быстрее реагирует на изменения, использует возможности интернета и смартфонов, проявляет активность в творчестве, социальной и политической сферах. Среди молодых граждан появляются депутаты, которые вносят законодательные инициативы, участвуют в обсуждениях и работают над законопроектами. Недавно в Конституцию Марий Эл внесли поправку, дающую Молодежному парламенту региона право законодательной инициативы.

В республике для молодежи развивают центры, поддерживают таланты, проводят фестивали, развивают спорт и образование. Особое место занимают летние фестивали, ставшие визитной карточкой региона. Активно работает молодежное инициативное бюджетирование, позволяющее реализовывать социально важные проекты.

«Каждый может изменить свою судьбу, важно верить в себя и не бояться трудностей. Именно через них мы становимся сильнее», — подчеркнул Васютин.