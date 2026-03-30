Спецпредставитель президента РФ объявил о запуске опроса «Барометр угроз ШОС»

Спецпредставитель президента России Борис Титов сообщил о запуске регулярного опроса «Барометр вызовов и угроз ШОС». Инициативу представили на круглом столе в Пекине, сообщает СМИ2 .

По словам Титова, после 2030 года предлагается новый принцип работы над повесткой устойчивого развития: определить ключевые угрозы, разработать программы их нейтрализации, сформировать группы стран по интересам и обеспечить проекты понятным финансированием. На первом этапе внимание сосредоточат на выявлении главных рисков.

«Старые правила в мире не работают, новые не определены, и пока кажется, что они и не нужны, все стороны решают свои тактические задачи, никому не до стратегий. Но глобальные риски только растут. Убежден, что именно в формате ШОС мы и должны искать пути их устранения», — отметил Титов.

Исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко подчеркнул, что существующие международные исследования не отражают приоритеты стран Глобального Юга, ШОС и БРИКС и не предлагают практических решений.

В опросе примут участие 5000 респондентов из Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Результаты станут основой для дальнейших экспертных обсуждений.

Титов также указал на риски монополизации технологий искусственного интеллекта и предложил обеспечить странам равный доступ к вычислительным мощностям, в том числе через децентрализованные решения.

