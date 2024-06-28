Современный элеваторный комплекс появится в Кашире

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Каширское предприятие агропромышленного комплекса АО «Пром Продукт» активно вводит в оборот неиспользуемые более 5 лет земли сельхозназначения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году предприятием было засеяно около 3 тысяч гектаров яровых и озимых культур, среди которых пшеница, ячмень, горох и рапс.

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов побывал на полях АО «Промпродукт», побеседовал с генеральным директором компании Евгением Бойко.

Ранее предприятие получило субсидию из бюджетов разных уровней для поддержки элитного семеноводства и приобретения сельхозтехники отечественного производства.

Компания также ведет строительство продовольственной базы с элеватором мощностью 48 тысяч тонн и склада хранения более чем на 3 тысячи тонн продукции. Уже готовы навесы для сельхозтехники, возводится административный комплекс.

В этом году предприятием были приобретены дополнительные комбайны и сельхозоборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.