Совладелец «Технониколь» Колесников: морально готовы к потере польских активов

сегодня в 11:09

Фактически корпорация «Технониколь» больше не имеет доступа к собственному бизнесу в Польше, сообщил совладелец холдинга Сергей Колесников.

Бизнесмен уточнил, что власти Польши ранее ввели санкции в отношении его и партнера Игоря Рыбакова.

Корпорация инициировала разбирательства в суде по правам человека в Брюсселе. При этом, скорее всего, процесс ожидается долгим и непростым.

«Морально мы готовы, что польские активы у нас отнимут», — сказал Колесников в интервью «Коммерсанту».

Он добавил, что польские активы компания оценивает в 150 млн евро.