Совет торгово-промышленной палаты провел заседание в Наро-Фоминске

Совет торгово-промышленной палаты Наро-Фоминского округа 5 октября принял четырех предпринимателей в ее состав. Заседание прошло при участии временно исполняющего полномочия главы округа Андрея Ковалько, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На очередном заседании совета торгово-промышленной палаты Наро-Фоминского округа 5 октября приняли четырех новых членов. В заседании участвовал временно исполняющий полномочия главы округа Андрей Ковалько.

В палату вступили супруги Алексей и Наталья Канаевы. Алексей занимается ремонтом и подбором материалов, Наталья владеет кофейней. По их словам, они пришли в палату прежде всего ради сотрудничества.

«Мы все живем в одном городе, он для нас родной. И мы, как предприниматели, можем объединиться, сделать его еще лучше. Не обязательно соперничать — можно быть командой», — сказала Наталья Канаева.

Новыми членами палаты также стали Антон Парфенов, генеральный директор ООО «СБС», и Александр Прокопенко, генеральный директор ООО «УК «Волмакс»». Они также нацелены на сотрудничество.

Участники заседания обсудили текущую работу палаты, новые проекты, предстоящие семинары для предпринимателей и возможности продвижения местных компаний.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.