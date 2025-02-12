Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий военным пенсионерам
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Закон об индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам получил одобрение в Совете Федерации, сообщается в официальном Telegram-канале верхней палаты российского парламента.
Пенсионные выплаты намерены поднять на 9,5%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год.
Пенсии вырастут у лиц, проходивших военную службу, службу в ОВД, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях и органах УИС, войсках Росгвардии, а также у судебных приставов.
Зампред комитета СФ по обороне и безопасности Юрий Валяев подчеркнул, что страна полностью исполняет свои социальные обязательства перед гражданами.
«После принятия данного федерального закона размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, повысится до 93,59%», — отметил Валяев.
Ранее в Госдуме единогласно приняли предложенный правительством РФ закон об индексации пенсий военным пенсионерам.