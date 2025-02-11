Госдума единогласно приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам

В ходе пленарного заседания депутаты Госдумы единогласно одобрили в I и окончательном чтении законопроект, предложенный правительством РФ, который предусматривает повышение военных пенсий на уровень фактической инфляции за 2024 год, то есть на 9,5%, сообщается на сайте Госдумы.

Повышение военных пенсий вступило в силу с 1 января текущего года.

До этого военные пенсии были проиндексированы на 5,1%. В соответствии с указанием президента России Владимира Путина, будет произведена дополнительная индексация в размере 4,4%.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР предложили внести изменения в порядок начисления пенсионных коэффициентов работающим пенсионерам, исходя из максимального индивидуального пенсионного коэффициента.