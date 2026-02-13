Соусы из Лыткарино получили золотые медали на выставке «Продэкспо-2026»

Компания «ЕВРОПРОДУКТ» из Лыткарино завоевала несколько наград на международной выставке «Продэкспо-2026» за соусы бренда «Тамаки», сообщает пресс-служба министерства инвестиций региона.

Компания «ЕВРОПРОДУКТ», расположенная в Лыткарино, стала лауреатом международного конкурса «Продэкспо-2026» сразу в нескольких номинациях. Производитель выпускает продукцию под брендом «Тамаки».

По итогам конкурса четыре соуса — «Грецкий орех», «Кимчи», «Васаби» и «Манго-чили» — получили золотые медали в номинациях «Лучший продукт» и SOEX. Салатная заправка «Тамаки» признана лучшим продуктом в категории «Выбор сетей». Заправку рекомендуют использовать для салатов, овощных миксов, зерновых боулов и холодных закусок.

В компании подчеркнули, что соус «Грецкий орех» является эксклюзивной разработкой и не имеет аналогов на российском рынке. Полученные награды подтверждают устойчивые позиции бренда «Тамаки» в сегменте соусов для профессиональной кухни и высокую оценку отраслевого сообщества.

Учредитель ООО «ЕВРОПРОДУКТ» Андрей Белянин отметил, что победа в отраслевых конкурсах «Продэкспо» подтверждает качество продукции и результат системной работы команды.

Выставка «Продэкспо» считается крупнейшей отраслевой площадкой России и Восточной Европы. В рамках мероприятия ежегодно проходят профессиональные дегустационные конкурсы, где продукция оценивается экспертным жюри по комплексу критериев. Победа в конкурсе служит знаком профессионального признания и подтверждает конкурентоспособность продукта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.