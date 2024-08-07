Соцсеть Х выдвинула иски компаниям за игнорирование рекламы
Маск объявил войну компаниям за убытки в миллиарды долларов
Бизнесмен Илон Маск объявил войну компаниям за убытки в миллиарды долларов из-за неразмещенной рекламы в соцсети Х, пишет РИА Новости.
«Два года мы пытались заключить мир, но теперь это война», — написал бизнесмен в своем аккаунте соцсети X.
Генеральный директор соцсети Линда Яккарино пояснила, что иски поданы в регулирующие органы за «незаконный» бойкот соцсети.
Речь идет о крупных рекламодателей, которые отказались от сотрудничества с Х, указано в публикации.
По словам Яккарино убытки компании Маска из-за действий несостоявшихся контрагентов оцениваются в миллиарды долларов.