Соцсеть Х выдвинула иски компаниям за игнорирование рекламы

сегодня в 05:52

Маск объявил войну компаниям за убытки в миллиарды долларов

Бизнесмен Илон Маск объявил войну компаниям за убытки в миллиарды долларов из-за неразмещенной рекламы в соцсети Х, пишет РИА Новости .

«Два года мы пытались заключить мир, но теперь это война», — написал бизнесмен в своем аккаунте соцсети X.

Генеральный директор соцсети Линда Яккарино пояснила, что иски поданы в регулирующие органы за «незаконный» бойкот соцсети.

Речь идет о крупных рекламодателей, которые отказались от сотрудничества с Х, указано в публикации.

По словам Яккарино убытки компании Маска из-за действий несостоявшихся контрагентов оцениваются в миллиарды долларов.