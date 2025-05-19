Социально-экономические показатели Домодедова выросли с начала года

Согласно мониторингу социально-экономического развития объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями городского округа Домодедово по итогам первого квартал в 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого вырос на 15,4% и достиг 79 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Поддержку экономике городского округа оказали отрасли: логистика (отгрузка увеличилась на 15,7% до 38 млрд рублей), обрабатывающие производства (рост на 14% до 18,3 млрд рублей) и операции с недвижимостью (рост в 1,4 раза до 6 млрд рублей).

Розничный товарооборот достиг 21,4 млрд рублей, что на 22,3% выше показателя 2024 года. Доля онлайн-торговли составила 9,5%.

По итогам января — февраля (по последней оперативной информации) текущего года среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий достигла 121 тыс. рублей, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 12,9%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.