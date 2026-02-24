Сотрудничество России и Вьетнама: туризм и торговля растут

Россия и Вьетнам сегодня выстраивают сотрудничество по широкому спектру направлений. Это не случайность, а результат объявленного статуса всеобъемлющего стратегического партнерства и провозглашённого в 2025 году плана развития комплексной программы взаимодействия до 2030 года, заявила РИАМО вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Ирина Заседатель.

Речь идёт не только о торговле, но и об инвестиционных связях, кредитно-финансовом взаимодействии, научном сотрудничестве, обмене технологиями, подготовке кадров, образовании и культурном обмене, объясняет она.

По мнению эксперта, отдельно стоит выделить туризм как наиболее быстрорастущее направление, которое фактически возобновило активный рост. По последним данным, турпоток из России во Вьетнам вырос почти вдвое: если годом ранее он составлял 232 тысячи человек, то по итогам 2025 года достиг 500 тысяч. Поток из Вьетнама в Россию более скромный, но уже превышает допандемийные показатели. Такой рост во многом стимулируется государственной политикой: для российских граждан действует безвизовый режим сроком до 45 дней, а при оформлении туристической визы — до 90 дней. Кроме того, возобновлены прямые рейсы по ключевым направлениям — Москва–Ханой, Москва–Хо Ши Мин, Москва–Ньи Чанг, Иркутск–Ханой, Владивосток–Фу Кок и другие маршруты в столицу и основные курортные регионы страны. Это заметно снижает барьеры для поездок и усиливает гуманитарные и деловые контакты.

Если говорить о товарообороте, то к 2025 году он составляет 4,3 миллиарда долларов США. В масштабах общей внешней торговли Вьетнама это пока менее 1%, показатель остаётся сравнительно небольшим. Однако важно, что за последние годы наблюдается небольшой, но устойчивый рост. Это говорит о том, что механизмы продвижения торговли и инструменты взаимодействия между российским и вьетнамским бизнесом постепенно адаптируются и начинают приносить практический результат, объясняет Заседатель.

Для российских экспортёров выход на рынок Вьетнама требует стратегического подхода. Это не история про быструю разовую поставку, а долгосрочная работа с обязательным анализом рынка и подготовкой инфраструктуры. Ключевым фактором становится либо создание локального присутствия, либо поиск надёжного дистрибутора или агента, который сможет локализовать продукт и управлять контрактами на месте. Важно учитывать сегментированность рынка: различия между севером, югом и центральными регионами, особенности климата, сезонности и культурного кода. Отдельное внимание стоит уделить адаптации упаковки и формированию гибкой ценовой политики. Конкурировать только ценой сложно, поскольку во Вьетнаме высокая лояльность к локальным производителям, поэтому необходимо создавать добавленную стоимость — за счёт качества, премиальной упаковки, экологичных материалов, ориентации на тренды здорового образа жизни, подчеркивает эксперт.

«Серьёзным фактором остаётся сертификация продукции. Существуют различия в стандартах, процедура может занимать до шести месяцев и требует отдельных бюджетов, особенно для малого бизнеса. К этому нужно быть готовым заранее. Кроме того, важно работать не только с традиционными торговыми сетями, но и с маркетплейсами: электронная коммерция становится одним из драйверов торговли. И наконец, большое значение имеет деловая культура. Процессы выстраивания отношений во Вьетнаме требуют времени, доверия и личного контакта», — резюмирует вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ).