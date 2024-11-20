Сотни миллиардов рублей направят на индексацию страховых пенсий в 2025 году

Минфин: 700 млрд на индексацию страховых пенсий выделят в 2025 году

В проекте федерального бюджета России на 2025 год предусмотрено выделение 700 млрд рублей на индексирование страховых пенсий. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Минфина РФ.

В проекте российского бюджета на ближайшие три года на выплату страховых пенсий направят около 11 трлн рублей. При этом 700 млрд будет потрачено на индексацию.

Если инфляция окажется больше запланированных значений, то пенсию также повысят.

С 1 января 2025 года эта выплата будет проиндексирована на 7,3%. Средний размер пенсии в РФ составит 24 тыс. рублей.