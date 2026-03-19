«Сорок сороков» предложили ввести единый ГОСТ размеров одежды

Правозащитный центр «Сорок Сороков» обратился в Росстандарт с предложением разработать обязательный национальный стандарт с единой размерной сеткой для всей одежды, сообщает Life.ru .

Общественники заявили, что в России отсутствует единая система маркировки размеров. У разных производителей один и тот же размер — например, «48» или L — может отличаться на 5–10 см по обхвату груди, талии, бедер или длине изделия. Особенно остро проблема проявляется при онлайн-покупках.

«В настоящее время на территории РФ сложилась критическая ситуация с размерной маркировкой одежды. Потребители не могут достоверно ориентироваться на указанный размер», — отметили в центре «Сорок сороков».

По мнению авторов обращения, это приводит к массовым возвратам, дополнительным расходам и снижению доверия к брендам. В СССР единообразие обеспечивали обязательные ГОСТы, однако сейчас подобные стандарты либо отсутствуют, либо носят рекомендательный характер.

Центр предложил разработать национальный стандарт «Одежда. Единая размерная сетка. Технические требования». Документ должен установить общую сетку для мужской, женской и детской одежды, четкие антропометрические параметры и правила контроля. Также предлагается внести изменения в технический регламент Таможенного союза, чтобы сделать стандарт обязательным для производителей и импортеров.

При этом с 30 ноября 2026 года в России вступит в силу новый ГОСТ на спортивную одежду с требованиями к классификации и производству изделий.

