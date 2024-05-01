Собственные доходы Воскресенка в I квартале 2024 года превысили 1 млрд рублей

В период с января по март текущего года собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета Воскресенка составили более 1 млрд рублей. Это составляет 21,2% от плановых назначений года, сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Основная часть поступлений пришлась на налоговые доходы. Налог на доходы физических лиц исполнили на 21,4% от годового плана на 0,8 млрд рублей. Налоги на совокупных доход принесли 71 млн рублей, что составило 15,3% от плана. По налогам на имущество поступило 74 млн рублей — 18,5%.

По итогам I квартала 2024 года бюджет Воскресенка пополнился неналоговыми доходами на 85 млн рублей, что составило 30,8% от плана округа.

Собственные доходы бюджета Воскресенка на 2024 год были запланированы в объеме около 5 млрд рублей. По финансовым итогам I квартала текущего года наблюдается отсутствие значимых рисков в части собственных доходов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал Воробьев.